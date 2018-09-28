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28.09.18 / 17:25 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС предупредило жителей Ленобласти о заморозках на выходных

Ночью и утром

В ночные и утренние часы субботы и воскресенья в Ленинградской области ожидаются заморозки до -1…-3 градусов. Об этом в пятницу сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, в субботу в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди, а на востоке – мокрый снег. При этом температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов.

В воскресенье в Ленобласти будет облачно. Ночью дожди ожидаются почти на всей территории региона, а на востоке возможен мокрый снег. Днем также прогнозируются осадки и усиление ветра. Столбик термометра поднимется до +7…+12 градусов.

Добавим, на этой неделе в Петербурге погода испортилась. В городе прошло первое осенние наводнение, из-за непогоды затопило пирсы и причалы. Порывы ветра в городе достигали 28 м/с — были повалены более 120 деревьев.

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