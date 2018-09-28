Суд Петербурга зарегистрировал иск к правительству города из-за парка Интернационалистов

Фрунзенский районный суд Петербурга зарегистрировал иск к правительству города и ООО «Оптима» из-за парка Интернационалистов. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Иск подал Евгений Крылов. Он требует признать недействительным постановления и договор аренды «Оптимой» участка в парке Интернационалистов. Крылов ссылается на Гражданский процессуальный кодекс. Также он требует истребовать с правительства инвестиционный проект в порядке подготовки дела к разбирательству.

В качестве третьих лиц в деле указаны восемь юридических лиц. Пресс-служба не уточняет, что эта за лица. Суд пока не принял заявление Крылова к производству.

Напомним, парк Интернационалистов находится во Фрунзенском районе. В прошлом году правительство разрешило компании «Оптима» построить на участке парка в 3,5 га ТРК с океанариумом. Местные жители выступили против и подали документы на проведение референдума. Законодательное Собрание Петербурга отказало в проведении этого референдума.