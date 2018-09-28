Количество преступлений на улицах Петербурга снизилось на 4% В общественных местах количество преступлений снизилось на 1,5%

Количество преступлений на улицах Петербурга снизилось на 4% за восемь месяцев 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

В общественных местах города за это время стало совершаться на 1,5% меньше преступлений. Также на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений сообщили, что с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в 2018 году раскрыли 266 краж и угонов автомобилей. До 2019 года в разных районах города планируют установить более 7 тыс. видеокамер.

Добавим, ранее сообщалось, что система видеоконтроля для пассажирского транспорта, разработанная «Ростехом», сможет распознавать лица пассажиров и предоставлять собранную информацию правоохранительным органам. Технология, встроенная в систему, способна идентифицировать личность, снимая два биометрических параметра: квази-3D образ лица и радужную оболочку глаза.