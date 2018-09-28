Все новости

28.09.18 / 21:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Количество преступлений на улицах Петербурга снизилось на 4%

В общественных местах количество преступлений снизилось на 1,5%

Фото: habarlar.ru

Количество преступлений на улицах Петербурга снизилось на 4% за восемь месяцев 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

В общественных местах города за это время стало совершаться на 1,5% меньше преступлений. Также на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений сообщили, что с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в 2018 году раскрыли 266 краж и угонов автомобилей. До 2019 года в разных районах города планируют установить более 7 тыс. видеокамер.

Добавим, ранее сообщалось, что система видеоконтроля для пассажирского транспорта, разработанная «Ростехом», сможет распознавать лица пассажиров и предоставлять собранную информацию правоохранительным органам. Технология, встроенная в систему, способна идентифицировать личность, снимая два биометрических параметра: квази-3D образ лица и радужную оболочку глаза.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.