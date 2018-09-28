В Петербурге снова эвакуировали ЛГБТ-фестиваль из-за сообщения о заминировании Накануне здание тоже эвакуировали из-за ложного сообщения о бомбе

В Петербурге во второй раз эвакуировали участников ЛГБТ-фестиваля в «Арт-музе» из-за сообщения о заминировании здания. Об этом в пятницу сообщает корреспондент АБН.

Сообщается, что мероприятие перенесли на другую площадку. Накануне фестиваль также прервали из-за поступившего звонка с аналогичным сообщением. Предупреждение было ложным. На следующий день в УМВД по Петербургу установили, что звонил житель деревни во Владимирской области.

Отметим, пространство «Арт-муза» находится на 13 линии Васильевского острова. В нем с 20 по 30 сентября проходит ЛГБТ-фестиваль «Квирфест».