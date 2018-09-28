В Минтрансе оценили строительство автотрассы Москва-Казань в полтриллиона рублей С декабря строительство вступает в активную фазу

В министерстве транспорта оценили стоимость строительства скоростной платной автотрассы Москва – Казань в 550 млрд рублей. Об этом в пятницу журналистам рассказал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

При этом, по словам Алафинова, не менее 30% оплатят инвесторы. Трассу планируют построить в ближайшие шесть лет. Дорогу построят в обход Тольятти. В «активную фазу», по словам Алафинова, строительство вступит в декабре текущего года.

Трасса пройдет через Нижний Новгород. Ее протяженность составит 729 км. Вся трасса станет частью магистрального коридора Европа – Западный Китай.