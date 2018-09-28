Все новости

28.09.18 / 17:15 Новости / Россия и мир

В Минтрансе оценили строительство автотрассы Москва-Казань в полтриллиона рублей

С декабря строительство вступает в активную фазу

ремонт дорог

Фото АБН

В министерстве транспорта оценили стоимость строительства скоростной платной автотрассы Москва – Казань в 550 млрд рублей. Об этом в пятницу журналистам рассказал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

При этом, по словам Алафинова, не менее 30% оплатят инвесторы. Трассу планируют построить в ближайшие шесть лет. Дорогу построят в обход Тольятти. В «активную фазу», по словам Алафинова, строительство вступит в декабре текущего года.

Трасса пройдет через Нижний Новгород. Ее протяженность составит 729 км. Вся трасса станет частью магистрального коридора Европа – Западный Китай.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,219 seconds.