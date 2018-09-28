Все новости

28.09.18 / 16:52 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Владельцы подвала в историческом доме на улице Белинского вывезли из здания систему отопления

Нет стояков и труб

Владельцы подвала и первого этажа в историческом доме №13 на улице Белинского вывезли из здания систему отопления. Об этом жильцы дома сообщили в пятницу.

Из подвала дома пропали стояки отопления и трубопровод, передает «Фонтанка». Владельцы первого этажа начали работы по углублению и расширению подвала в феврале прошлого года, заявили местные жители. Они отметили, что строители не укрепили фундамент. Из-за этого дом просел, а также один из жилых подъездов пошел трещинами и завалился на бок.

По словам жителей здания, администрация Центрального района, КГИОП и управляющая компания АО ПРЭО «Нежилой фонд» знают о ситуации с домом. Они неоднократно собирали комиссии, но при их посещении дома подвал оказывался запертым, строителей не оказывалось на месте и владельцы не отвечали на звонки. Жильцы заявили, что иногда извещения о проведении комиссии приходило спустя неделю.

Отметим, периодическое протапливание в Петербурге началось в понедельник. Накануне вышло распоряжении о начале отопительного сезона в городе с пятницы, 28 сентября. По данным портала Gismeteo на 16:50 часов 28 сентября, в Петербурге +9 градусов по Цельсию. ГУ МЧС по Петербургу сообщило, что в субботу в городе днем температура воздуха составит +7…+9 градусов.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.