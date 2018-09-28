Владельцы подвала в историческом доме на улице Белинского вывезли из здания систему отопления Нет стояков и труб

Владельцы подвала и первого этажа в историческом доме №13 на улице Белинского вывезли из здания систему отопления. Об этом жильцы дома сообщили в пятницу.

Из подвала дома пропали стояки отопления и трубопровод, передает «Фонтанка». Владельцы первого этажа начали работы по углублению и расширению подвала в феврале прошлого года, заявили местные жители. Они отметили, что строители не укрепили фундамент. Из-за этого дом просел, а также один из жилых подъездов пошел трещинами и завалился на бок.

По словам жителей здания, администрация Центрального района, КГИОП и управляющая компания АО ПРЭО «Нежилой фонд» знают о ситуации с домом. Они неоднократно собирали комиссии, но при их посещении дома подвал оказывался запертым, строителей не оказывалось на месте и владельцы не отвечали на звонки. Жильцы заявили, что иногда извещения о проведении комиссии приходило спустя неделю.

Отметим, периодическое протапливание в Петербурге началось в понедельник. Накануне вышло распоряжении о начале отопительного сезона в городе с пятницы, 28 сентября. По данным портала Gismeteo на 16:50 часов 28 сентября, в Петербурге +9 градусов по Цельсию. ГУ МЧС по Петербургу сообщило, что в субботу в городе днем температура воздуха составит +7…+9 градусов.