Полтавченко призвал переходить на цифровые платформы в работе с бизнесом Он привел в пример Единую систему строительного комплекса

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко призвал переходить на цифровые платформы в работе с бизнесом. Об этом он заявил в пятницу на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Северной столице.

В качестве примера успешного проекта он привел Единую систему строительного комплекса, в которой оцифрованы все процедуры в этой области. По словам губернатора, специалисты Всемирного банка «высоко оценили» возможности системы, за счет которых удается «сократить прохождение административных процедур в сфере строительства на 30%».

На заседании также отметили, что за I полугодие в основной капитал городских предприятий поступило порядка 205 млрд рублей, а доходы бюджета Петербурга превысили 300 млрд рублей. Помимо этого, в Смольном сообщили, что за январь-март в экономику города вложено $1,7 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 6% больше год к году.

Добавим, в этом году Петербург занял четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов. В первой тройке — Тюменская область, Москва и Татарстан. Тогда Полтавченко пошутил насчет инвестиций в Москву и Петербург.