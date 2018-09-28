За восемь месяцев 2018 года 267 петербуржцев пострадало от укусов диких животных

За восемь месяцев текущего года 267 петербуржцев пострадало от укусов диких животных. Об этом в пятницу сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Всего от укусов животных пострадало 6,5 тыс. человек, передает «Мойка78». Из низ 1,18 тыс. людей до 17 лет. В основном петербуржцев кусали домашние животные. От диких животных пострадали 267 человека. Из них 79 – дети.
В ведомстве отметили, что чаще других диких зверей на петербуржцев нападали белки и лисы. При этом, официально зарегистрированных случаев заражения бешенством нет, уточнили в Роспотребнадзоре.
Добавим, 28 сентября является всемирным днем борьбы с бешенством. По данным Роспотребнадзора, ежегодно заражения происходит более чем в 100 странах. От бешенства погибают несколько тысяч людей каждый год.
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