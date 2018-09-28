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28.09.18 / 12:22 Новости / Россия и мир

Продажи электрокаров в России растут семь месяцев подряд

Самая популярная модель Nissan Leaf

Фото ecoconceptcars.ru

В августе продажи электрокаров в России увеличились на 27%, в целом показатель растет семь месяцев подряд. Об этом в пятницу сообщает «Автостат».

По итогам восьми месяцев 2018 года объем рынка новых электромобилей в России составил 86 единиц. Год к году показатель вырос на 72%, уточняет агентство.

Наиболее популярной моделью среди российских покупателей является Nissan Leaf — 44 авто. На втором месте Tesla, среди которых 30 электрокаров приходится на кроссовер Model X, еще семь – на Model S и один — на Model 3. Замыкает тройку Renault Twizy – эту модель выбрали четыре человека.

Добавим, по данным «Автостата» на 1 июля 2018 года, в России числится около 2,5 тыс. электромобилей. Из них более 70% приходится на Nissan Leaf. При этом больше всего электрокаров находится в Приморском и Хабаровском краях, а также Москве.

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