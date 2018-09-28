Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют А доллар – одной из самых переоцененных

Рубль вошел в тройку самых недооцененных валют по версии Deutsche Bank. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на документ банка.

По мнению аналитиков германского банка, рубль в настоящее время на 15% слабее своего «справедливого курса». Эксперты прогнозируют укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар – такой курс был до очередной волны американских санкций. По мнению экспертов, рубль поддерживает ряд факторов, в числе которых решение ЦБ о повышении ставки, приостановка закупки валюты, инфляция ниже целевого показателя и другие. Аналитики считают, что секционная риторика – главная и чуть ли не единственная угроза рублю.

Кроме рубля, в тройку самых недооцененных валют внесли турецкую лиру и колумбийский песо. А в топ самых переоцененных валют вошли чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, швейцарский франк и доллар. При этом доллар сильнее своего «справедливого курса» на 7%, считают аналитики.

Отметим, в настоящее время на торгах Московской биржи курс доллара растет, а курс евро падает. Банк России в пятницу понизил официальные курсы валют на выходные. Доллар будет стоить 65,59 рублей, а евро – 76,22 рублей.