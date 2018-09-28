Саксония разрешила проложить отвод от «Северного потока — 2» На территории региона проложат 106 км газопровода

Власти Саксонии (Германия) разрешили проложить на юге региона 54 км газопровода Eugal для поставок газа из газопровода «Северный поток — 2». Об этом в пятницу сообщили в Gascade Gastransport GmbH, которая реализует проект.

Ранее власти разрешили проложить участок Eugal протяженностью 52 км на севере. Полностью завершить строительство саксонского отрезка трубопровода планируется до конца 2019 года.

Добавим, газопровод Eugal должен пройти от Любмин, где находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток — 2», до Чехии. Его протяженность составит около 480 км. Ранее строительство на своих землях одобрили власти Бранденбурга. Теперь получить разрешение необходимо от регулятора земли Мекленбург-Передняя Померания.