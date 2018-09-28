Автомобилист пытался провезти почти 1 тыс. пачек сигарет через Выборгскую таможню Товар изъяли

Автомобилист пытался незаконно провезти почти 1 тыс. пачек сигарет через пост МАПП «Брусничное» Выборгской таможни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В ведомстве уточнили, что во время осмотра авто сотрудники обнаружили 996 сигаретных пачек общим весом более 25 кг. Товар, который водитель пытался незаконно вывезти в Финляндию, был изъят. В отношении нарушителя завели административное дело.

Добавим, в апреле Выборгская таможня изъяла более 76 кг табачной смеси. Общая стоимость товара оценили почти в 400 тыс. рублей. Товар нашли во время осмотра автобуса, который направлялся из Финляндии в Россию.