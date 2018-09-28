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28.09.18 / 19:05 Новости / Петербург и Ленобласть

УФАС Петербурга предупредила производителей мяса и молока по поводу заявлений о планируемом росте цен

Предупреждения получили четыре компании

Фото АБН

УФАС по Петербургу выдало предостережения петербургским производителям мясной и молочной продукции о недопустимости заявлений о планируемом поведении на товарном рынке. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Предостережения получили должностные лица «Атриа Россия» (ООО «Пит-Продукт»), ГК «Лосево», ООО «Мит Стар» и ООО «Нева Милк». В антимонопольной службе пояснили, что компании не могут публично высказываться о планах повысить цены на продукцию. Такое поведение может спровоцировать других участников рынка на аналогичные действия и, в итоге, привести к необоснованному повышению цен на социально значимые продукты.

Кроме того, в УФАС отметили, что с начала текущего года ведомство не получало жалоб на рост цен на мясо и молоко от петербуржцев. При этом в ходе ежемесячного мониторинга цен был зафиксирован незначительный рост цен на мясную продукцию.

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