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28.09.18 / 12:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге за два дня ветер повалил более 120 деревьев

В первый день - 70

Фото: «ДТП и ЧП Петербург»

В Петербурге за два дня ветер повалил более 120 деревьев. Об этом в пятницу сообщили в городском комитете по благоустройству.

На подведомственных комитету зеленых насаждениях автомобили и другие конструкции не были повреждены, передает ТАСС. Самый сильный ветровал был в северных районах города, отметили в ведомстве. Этл Курортный, Приморский и Выборгский районы.

Напомним, за первые сутки в городе упало 70 деревьев. Порывы ветра достигали 27 м/с. Накануне в городе затопило причалы и пирсы. Подтопление жилых зданий не произошло.

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