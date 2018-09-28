В Петербурге за два дня ветер повалил более 120 деревьев В первый день - 70

В Петербурге за два дня ветер повалил более 120 деревьев. Об этом в пятницу сообщили в городском комитете по благоустройству.

На подведомственных комитету зеленых насаждениях автомобили и другие конструкции не были повреждены, передает ТАСС. Самый сильный ветровал был в северных районах города, отметили в ведомстве. Этл Курортный, Приморский и Выборгский районы.

Напомним, за первые сутки в городе упало 70 деревьев. Порывы ветра достигали 27 м/с. Накануне в городе затопило причалы и пирсы. Подтопление жилых зданий не произошло.