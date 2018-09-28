«ВКонтакте» запустит сервис «модных гиперссылок» Кликая на одежду или обувь на фотографии, пользователь сможет увидеть их марку, стоимость и другие характеристики

В социальной сети «ВКонтакте» может появиться алгоритм нейросети, который будет определять на фотографиях вещи. О таких планах представители сайта рассказали на встрече с инвесторами, передает Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Кликая на одежду или обувь на фотографии, пользователь сможет увидеть их марку и, возможно, стоимость. Технологию можно будет интегрировать с интернет-магазинами или сервисом «Товары», также понравившуюся вещь можно будет купить с помощью сервиса VK Pay. О том, когда заработает сервис, пока не сообщается. Эксперты полагают, что на его разработку может потребоваться более года.

Напомним, неделю назад в соцсети «ВКонтакте» появилась бесплатная платформа для размещения и прослушивания подкастов. Пользователи могут слушать аудио в новом формате без ограничений по времени. Также есть возможность публиковать подкасты, отправив специальную заявку. В будущем руководство сайта планирует внедрить инструменты для монетизации подкастов.