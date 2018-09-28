В Петербурге закрыли англо-американскую школу Anglo-American School of St.Petersburg (AASSP). Об этом стало известно в четверг.
В комитете по внешним связям Петербурга заявили, что 27 сентября у школы закончился договор аренды. Его нельзя продлить, так как AASSP является структурным подразделением закрытого генконсульства США в Петербурге, передает «Интерфакс» пояснение городского ведомства.
В школе училось 140 детей, сообщили в AASSP. Это дети дипломатов и представителей международных коммерческих компаний, уточнили в школе. AASSP на своем сайте заявила о поиске организации, которая будет ей управлять. В настоящий момент школа ведет переговоры с Brookes Educational Group.
В AASSP заявили, что сначала Россия предоставила срок до середины 2019 года на переоформление документов и реорганизацию. При этом, 20 сентября школа узнала, что российская сторона решила не продлевать договор аренды.
Напомним, генеральное консульство США в Петербурге закрыли в апреле текущего года. Позже было закрыто консульство Великобритании – в июне. Решение о закрытии принял МИД России. По данным Американской торговой палаты в России, в школе учились дети представителей 11 дипмиссий и 15 международных бизнес-компаний.
118 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.
Реплики
ГНАТЬ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ И ИХ СЕМЬИ ИЗ РОССИИ!!!! ГНАТЬ СО ВСЕХ СТРАН АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ КОТОРЫЕ ДЕРБОНДЯТ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ БЫВШЕГО СССР И НА ЭТО НИКТО ПРАВА НЕ ДАВАЛ СВОЛОЧАМ ЗАМОРСКИМ!!!!!!!