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28.09.18 / 09:45 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрыли англо-американскую школу

В ней учились дети дипломатов

В Петербурге закрыли англо-американскую школу Anglo-American School of St.Petersburg (AASSP). Об этом стало известно в четверг.

В комитете по внешним связям Петербурга заявили, что 27 сентября у школы закончился договор аренды. Его нельзя продлить, так как AASSP является структурным подразделением закрытого генконсульства США в Петербурге, передает «Интерфакс» пояснение городского ведомства.

В школе училось 140 детей, сообщили в AASSP. Это дети дипломатов и представителей международных коммерческих компаний, уточнили в школе. AASSP на своем сайте заявила о поиске организации, которая будет ей управлять. В настоящий момент школа ведет переговоры с Brookes Educational Group.

В AASSP заявили, что сначала Россия предоставила срок до середины 2019 года на переоформление документов и реорганизацию. При этом, 20 сентября школа узнала, что российская сторона решила не продлевать договор аренды.

Напомним, генеральное консульство США в Петербурге закрыли в апреле текущего года. Позже было закрыто консульство Великобритании – в июне. Решение о закрытии принял МИД России. По данным Американской торговой палаты в России, в школе учились дети представителей 11 дипмиссий и 15 международных бизнес-компаний.

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Реплики

  1. ГАЛИНА ИВАНОВНА 28.09.2018 at 12:21 - Reply

    ГНАТЬ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ И ИХ СЕМЬИ ИЗ РОССИИ!!!! ГНАТЬ СО ВСЕХ СТРАН АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ КОТОРЫЕ ДЕРБОНДЯТ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ БЫВШЕГО СССР И НА ЭТО НИКТО ПРАВА НЕ ДАВАЛ СВОЛОЧАМ ЗАМОРСКИМ!!!!!!!

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