В Петербурге закрыли англо-американскую школу В ней учились дети дипломатов

В Петербурге закрыли англо-американскую школу Anglo-American School of St.Petersburg (AASSP). Об этом стало известно в четверг.

В комитете по внешним связям Петербурга заявили, что 27 сентября у школы закончился договор аренды. Его нельзя продлить, так как AASSP является структурным подразделением закрытого генконсульства США в Петербурге, передает «Интерфакс» пояснение городского ведомства.

В школе училось 140 детей, сообщили в AASSP. Это дети дипломатов и представителей международных коммерческих компаний, уточнили в школе. AASSP на своем сайте заявила о поиске организации, которая будет ей управлять. В настоящий момент школа ведет переговоры с Brookes Educational Group.

В AASSP заявили, что сначала Россия предоставила срок до середины 2019 года на переоформление документов и реорганизацию. При этом, 20 сентября школа узнала, что российская сторона решила не продлевать договор аренды.

Напомним, генеральное консульство США в Петербурге закрыли в апреле текущего года. Позже было закрыто консульство Великобритании – в июне. Решение о закрытии принял МИД России. По данным Американской торговой палаты в России, в школе учились дети представителей 11 дипмиссий и 15 международных бизнес-компаний.