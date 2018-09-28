Все новости

28.09.18 / 08:57 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге анонсировали строительство ЖК бизнес-класса рядом с новой сценой МДТ

ЖК «Артхаус»

В Петербурге группа компаний «Красная стрела» анонсировала строительство жилого комплекса бизнес-класса на Звенигородской улице, рядом с новой сценой Малого драматического театра. Об этом в компании сообщили накануне.

Участок 0,3 га под застройку ранее принадлежал холдингу «Адамант». Это земли западнее дома 9-11 по Звенигородской улице. «Красная стрела» планирует построить там семиэтажный жилой дом бизнес-класса площадью почти 9 тыс. кв. м под названием ЖК «Артхаус». Компания сообщает, что архитектурный проект ЖК «Артхаус» имеет единое стилевое решение с комплексом новой сцены МДТ и также разработан мастерской Михаила Мамошина.

«Адамант» получил разрешение на строительство в июне этого года, оно переходит«Красной стреле». Финансирование строительства ЖК «Артхаус» обеспечит «Сбербанк».

Открытие продаж запланировано на ноябрь 2018 года, а ввод в эксплуатацию — на декабрь 2019 года. Стоимость квартир на старте продаж – от 7,1 млн рублей.

Отметим, ГК «Красная стрела» строит жилые комплексы «Неоклассика» и «Неоклассика-2» в Пушкинском районе, «Горки Парк» в Энколово рядом с курортом «Охта-Парк» и «Аист» на проспекте Ветеранов. Группа компаний «Красная стрела» — наследница строительной компании «АндВас», работающей на рынке недвижимости с 1990 года. За это время компанией были построены более 100 объектов жилого и промышленного назначения, в том числе в Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Мурманске, Таллинне.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.