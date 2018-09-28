В Петербурге анонсировали строительство ЖК бизнес-класса рядом с новой сценой МДТ ЖК «Артхаус»

В Петербурге группа компаний «Красная стрела» анонсировала строительство жилого комплекса бизнес-класса на Звенигородской улице, рядом с новой сценой Малого драматического театра. Об этом в компании сообщили накануне.

Участок 0,3 га под застройку ранее принадлежал холдингу «Адамант». Это земли западнее дома 9-11 по Звенигородской улице. «Красная стрела» планирует построить там семиэтажный жилой дом бизнес-класса площадью почти 9 тыс. кв. м под названием ЖК «Артхаус». Компания сообщает, что архитектурный проект ЖК «Артхаус» имеет единое стилевое решение с комплексом новой сцены МДТ и также разработан мастерской Михаила Мамошина.

«Адамант» получил разрешение на строительство в июне этого года, оно переходит«Красной стреле». Финансирование строительства ЖК «Артхаус» обеспечит «Сбербанк».

Открытие продаж запланировано на ноябрь 2018 года, а ввод в эксплуатацию — на декабрь 2019 года. Стоимость квартир на старте продаж – от 7,1 млн рублей.

Отметим, ГК «Красная стрела» строит жилые комплексы «Неоклассика» и «Неоклассика-2» в Пушкинском районе, «Горки Парк» в Энколово рядом с курортом «Охта-Парк» и «Аист» на проспекте Ветеранов. Группа компаний «Красная стрела» — наследница строительной компании «АндВас», работающей на рынке недвижимости с 1990 года. За это время компанией были построены более 100 объектов жилого и промышленного назначения, в том числе в Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Мурманске, Таллинне.