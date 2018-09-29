«Аллегро» сбил пешехода на станции Удельная в Петербурге Он погиб

Скоростной поезд «Аллегро» сбил пешехода на станции Удельная в Петербурге. Происшествие произошло в субботу.

Поезд сбил мужчину на переходе, передает «Фонтанка». Пострадавший не обратил внимание на приближающийся поезд красный сигнал светофора. Мужчина погиб на месте.

В Октябрьской железно дороге подтвердили происшествие, передает «Петербургский дневник». Движение в сторону Финляндского вокзала временно остановили.

Напомним, накануне в Петербурге прорвало трубу с горячей водой в одном из домов. Затопило подвальное помещение, в котором находилось кафе. Там погибли два молодых человека. Следственное управление СК по Петербургу возбудило по данному факту уголовное дело.