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29.09.18 / 18:03 Новости / Петербург и Ленобласть

«Аллегро» сбил пешехода на станции Удельная в Петербурге

Он погиб

Скоростной поезд «Аллегро» сбил пешехода на станции Удельная в Петербурге. Происшествие произошло в субботу.

Поезд сбил мужчину на переходе, передает «Фонтанка». Пострадавший не обратил внимание на приближающийся поезд красный сигнал светофора. Мужчина погиб на месте.

В Октябрьской железно дороге подтвердили происшествие, передает «Петербургский дневник». Движение в сторону Финляндского вокзала временно остановили.

Напомним, накануне в Петербурге прорвало трубу с горячей водой в одном из домов. Затопило подвальное помещение, в котором находилось кафе. Там погибли два молодых человека. Следственное управление СК по Петербургу возбудило по данному факту уголовное дело.

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