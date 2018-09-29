Все новости

29.09.18 / 17:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин спрогнозировал ослабление рубля к 2031-2035 годам

До 73,9 рублей за доллар

Коллаж АБН

Министерство финансов России спрогнозировало ослабление рубля к 2031-2035 годам. Об этом стало известно в субботу из «Бюджетного прогноза РФ до 2036 года».

Ведомство прогнозирует снижение курса рубля до 73,9 рублей за доллар, передает ТАСС. По мнению Минфина, в 2021-2025 годах курс доллара составит 66,4 рубля за доллар, в 2026-2030 годах – 71,1 рубль за доллар.

Также министерство предсказало рост цен на нефть. По прогнозу ведомства, нефть марки Urals будет стоит $55,2 за баррель в 2021-2025 годах, аналогичный показатель в 2026=2030 года. Затем она вырастет до $54,9 за баррель в 2031-2035 годах.

Добавим, в пятницу Центробанк установил курсы валют на выходные. Курс доллара составил 65,5906 рублей. В настоящий момент на Московской бирже, доллар стоит 65,5350 рублей. По мнению аналитиков, в сентябре текущего года доллар будет стоит 66-69 рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.