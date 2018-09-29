Минфин спрогнозировал ослабление рубля к 2031-2035 годам До 73,9 рублей за доллар

Министерство финансов России спрогнозировало ослабление рубля к 2031-2035 годам. Об этом стало известно в субботу из «Бюджетного прогноза РФ до 2036 года».

Ведомство прогнозирует снижение курса рубля до 73,9 рублей за доллар, передает ТАСС. По мнению Минфина, в 2021-2025 годах курс доллара составит 66,4 рубля за доллар, в 2026-2030 годах – 71,1 рубль за доллар.

Также министерство предсказало рост цен на нефть. По прогнозу ведомства, нефть марки Urals будет стоит $55,2 за баррель в 2021-2025 годах, аналогичный показатель в 2026=2030 года. Затем она вырастет до $54,9 за баррель в 2031-2035 годах.

Добавим, в пятницу Центробанк установил курсы валют на выходные. Курс доллара составил 65,5906 рублей. В настоящий момент на Московской бирже, доллар стоит 65,5350 рублей. По мнению аналитиков, в сентябре текущего года доллар будет стоит 66-69 рублей.