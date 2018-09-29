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29.09.18 / 20:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Мотоциклисты Петербурга закрыли сезон парадом на Невском проспекте

Стартовали от Дворцовой площади

Мотоциклисты Петербурга закрыли сезон парадом на Невском проспекте. Парад прошел в субботу.

Участники мото-парада собрались на Дворцовой площади, передает «Петербургский дневник». В мероприятии приняли участие несколько мотоклубов. Среди них, «Белые ночи», «Невский львы МСС», «The Hooligans MC», «Old Heads MC» и другие.

Напомним, открытие мотосезона прошло в начале мая. Тогда также мотоциклисты устроили парад. Кроме этого, в августе в Петербурге состоялся фестиваль St.Petersburg Harley Days. В его рамках был организован мотопарад.

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