Мотоциклисты Петербурга закрыли сезон парадом на Невском проспекте Стартовали от Дворцовой площади

Мотоциклисты Петербурга закрыли сезон парадом на Невском проспекте. Парад прошел в субботу.

Участники мото-парада собрались на Дворцовой площади, передает «Петербургский дневник». В мероприятии приняли участие несколько мотоклубов. Среди них, «Белые ночи», «Невский львы МСС», «The Hooligans MC», «Old Heads MC» и другие.

Напомним, открытие мотосезона прошло в начале мая. Тогда также мотоциклисты устроили парад. Кроме этого, в августе в Петербурге состоялся фестиваль St.Petersburg Harley Days. В его рамках был организован мотопарад.