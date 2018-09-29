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29.09.18 / 13:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы

Его рассмотрят 24 октября

Фото АБН

Правительство России внесло в Государственную Дума проект бюджета на 2019 и плановые 2020-2021 годы. Документ зарегистрирован в субботу, 29 сентября.

Согласно документу, доходы бюджета России превысят расходы. Размер превышения составит 1,93 трлн рублей. Объем ВВП составит 105,8 трлн рублей. Голевая инфляция будет на уровне 4,3%.

Отметим, правительство одобрило документ на прошлой неделе. Госдума решила рассмотреть документ в первом чтении 24 октября. Следующие чтения назначены на ноябрь.

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