Полицейские Петербурга составили протоколы о нарушении на 15 мигрантов Проверка прошла на двух объектах

Полицейские Петербурга составили протоколы о нарушении на 15 мигрантов. Об этом ГУ МВД по городу сообщило в субботу.

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в рамках операции «Нелегал-2018». Полицейские проверили два объекта. Это территория станции метро «Обухово» и железнодорожной станции «Обухово». Там полицейские встретили 48 иностранных граждан, на 13 из них составили протоколы о нарушении административного закона об осуществлении отдельных видов деятельности иностранными гражданами.

Также проверка прошла у дома №15 на улице Красного Текстильщика. Там полицейские составили протоколы на двух иностранных граждан за предоставление ложных сведений при миграционном учете.

Отметим, в Петербурге патенты на работу получили 244 иностранных гражданина. Больше всего патентов у мигрантов из Узбекистана. Там создан организованный набор людей для работы в Петербурге. Всего по оргнабору приехало около 2 тыс. людей.