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29.09.18 / 10:32 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роснефть» и «Сахалин-1» урегулировали спор вне суда

Иск должны были рассмотреть 2 ноября

Фото АБН

«Роснефть» и участники проекта «Сахалин-1» урегулировали спор вне суда. Об этом в пятницу сообщил топ-менеджер участвующей в проекте компании ONGC Videsh.

Речь идет о споре по перетокам нефти, передает Reuters. Для урегулирования когфликта «Сахалин-1» согласился выплатить $230 млн «Ростефти».

Напомним, «Роснефть» подала иск к проекту «Сахалин-1». Сумма требований – 89 млрд рублей. В начале сентября Арбитражный суд Сахалинской области отложил рассмотрение дела. Его планировали рассмотреть 2 ноября.

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