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29.09.18 / 12:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ночью сгорело восемь фур на платной стоянке

В Невском районе

В Петербурге ночью сгорело восемь грузовых автомобилей на платной стоянке. Об этом стало известно в субботу.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 01:38 часов. Происшествие произошло у дома №45 по улице Новоселов. Пожар ликвидировали в 03:20 часов. Спасатели заявили, что сведений о пострадавших нет.

Добавим, в четверг в Петербурге горел текстильный склад. Он находился в БЦ «Радуга». Площадь возгорания — 20 кв.м. Спасателям пришлось вскрывать кровлю здания.

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