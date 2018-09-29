МЧС предупредило об усилении ветра в воскресенье в Петербурге До 15-17 м/с

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о сильном ветре в воскресенье. Ведомство опубликовало прогноз в субботу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Скорость ветра составит 7-12 м/с, а порывы – 15-17 м/с. Также в воскресенье днем будет идти дождь, считают синоптики. Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов по Цельсию.

Напомним, накануне синоптики предупредили жителей Ленобоасти о заморозках. Заморозки ожидались ночью и утром. Ранее синоптики заявили о возможности первого снега в регионе. Дорожные службы приготовились к снежным осадкам.