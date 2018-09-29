Смольный объявил конкурс на создание проекта по увеличению числа эскалаторов на «Площади Ленина» Максимальная цена – 24,8 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на создание проекта по увеличению числа эскалаторов на станции метро «Площади Ленина». Об этом стало известно в субботу из материалов сайта госзакупок.

Максимальная стоимость контракта – 24,8 млн рублей. Подрядчик должен проработать проектную документацию для полной замены эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля метро с выходом на Боткинскую улицу. Проект должен предусматривать отделение ремонтируемой части от действующей. Комитет не хочет закрывать вестибюль на время ремонта.

Отметим, в текущем году провели ремонт эскалаторов на нескольких станциях. В частности, на «Приморской». О ремонте стало известно в апреле. Предполагалось, что он продлится все лето. Работы закончили в середине августа.