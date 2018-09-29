Обновленное приложение Telegram не работает на некоторых iOS 12 Приложение обновили накануне

Обновленное приложение Telegram не работает на некоторых устройствах на iOS 12. Об этом сообщили пользователи iPhone в субботу.

Речь идет об обновлении 5.0.8. Пользователи заявили, что при открытии приложения оно показывает белый экран и закрывается. В Telegram сообщили, что у некоторых пользователей приложение остается открытым с белым экраном.

В компании считают, что проблема появилась при переносе данных из старого приложения в новое с языком Swift. Telegram попросил пользователей установить тестовую версию приложения, в ней проблема будет постепенно устраняться. Также компания приостановила автоматическое обновление приложения для iOS.

Напомним, ранее Telegram решил начать использовать другой язык программирования для приложения для устройств на iOS. Обновленное приложение запустили накануне. Добавим, Telegram решил передавать спецслужбам данные пользователей по решению суда. Это не относится к России, уточнил основатель сервиса Павел Дуров.