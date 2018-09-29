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29.09.18 / 10:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Теплосеть» закончила ремонт трубы на Измайловском проспекте

Тепло в домах включили

Фото АБН

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила ремонт трубы на Измайловском проспекте. Об этом организация сообщила в пятницу.

Специалисты компании закончили ремонт в 18:50 часов. Всего компания заменила около 9 м трубопровода. «Теплосеть» начала заполнять трубу теплоносителем и включать системы теплоснабженя в зданиях.

Напомним, накануне трубу с горячей водой прорвало в доме №20 на Измайловском проспекте. В подвале здания в антикафе погибли два молодых человека. ГСУ СК Петербурга возбудило уголовное дело по факту их гибели. Следствие заявило, что молодые люди умерли от термических ожогов.

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