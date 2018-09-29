«Теплосеть» закончила ремонт трубы на Измайловском проспекте

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила ремонт трубы на Измайловском проспекте. Об этом организация сообщила в пятницу.
Специалисты компании закончили ремонт в 18:50 часов. Всего компания заменила около 9 м трубопровода. «Теплосеть» начала заполнять трубу теплоносителем и включать системы теплоснабженя в зданиях.
Напомним, накануне трубу с горячей водой прорвало в доме №20 на Измайловском проспекте. В подвале здания в антикафе погибли два молодых человека. ГСУ СК Петербурга возбудило уголовное дело по факту их гибели. Следствие заявило, что молодые люди умерли от термических ожогов.
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