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29.09.18 / 18:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербурге задерживали активиста за пикет в поддержку Навального

Изъяли плакат

В Петербурге задерживали активиста за пикет в поддержку Алексея Навального. Об этом в субботу сообщили в городском штабе оппозиционера.

Сотрудники правоохранительных органов задержали волонтера Игоря Бородко на Невском проспекте. Его отвезли в 28 отдел полиции. Позже Бородко отпустили. У него изъяли плакат.

Отметим, ранее в Петербурге задержали других активистов во время одиночных пикетов. Они выступали против повышения пенсионного возраста. Всего было задержано семь человек. Их отпустили без составления протоколов.

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