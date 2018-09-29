В Петербурге задерживали активиста за пикет в поддержку Навального Изъяли плакат

В Петербурге задерживали активиста за пикет в поддержку Алексея Навального. Об этом в субботу сообщили в городском штабе оппозиционера.

Сотрудники правоохранительных органов задержали волонтера Игоря Бородко на Невском проспекте. Его отвезли в 28 отдел полиции. Позже Бородко отпустили. У него изъяли плакат.

За пикет в поддержку @navalny на Невском проспекте задержан наш волонтёр Игорь Бородко. Он в 28 отделе полиции. pic.twitter.com/1fGNx8Valr — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 29 сентября 2018 г.

Отметим, ранее в Петербурге задержали других активистов во время одиночных пикетов. Они выступали против повышения пенсионного возраста. Всего было задержано семь человек. Их отпустили без составления протоколов.