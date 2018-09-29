Главный экономист «Внешэкономбанка» не видит предпосылок для увеличения ключевой ставки ЦБ В настоящий момент ставка составляет 7,5% годовых

Главный экономист «Внешэкономбанка» Андрей Клепач не видит предпосылок для дальнейшего увеличения ключевой ставки Центробанка. Об этом он заявил в субботу.

Повышение ставок по депозитам было ответом на выросший отток капитала, передает ТАСС мнение экономиста. Он надеется, что новые санкции не вызовут большого оттока капиталов из страны. Тогда условий для дальнейшего повышения ставки не будет, отметил Клепач.

Напомним, в сентябре Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25%. Она составила 7,50% годовых. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что это позитивно повлияет на финансовый рынок. Добавим, США намерены ввести новые санкции против России в ноябре.