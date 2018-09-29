В Петербурге закрыли станцию метро «Новочеркасская» Из-за бесхозного предмета

В Петербурге закрыли станцию метро «Новочеркасская». Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в субботу в Telegram-канале.

Станция закрыта с 16:08 часов. Причина — обнаружение бесхозного предмета.

Добавим, ранее в субботу стало известно об аукционе на увеличение числа эскалаторов в вестибюле метро «Площадь Ленина». Конкурс на создание соответствующего проекта объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Максимальная цена контракта — 24,8 млн рублей.