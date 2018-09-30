«Автодор» планирует обустроить 80 многофункциональных зон на российских дорогах до 2020 года В том числе 21 объект – на М-11

До 2020 года «Автодор» намерен обустроить 80 многофункциональных зон дорожного сервиса на дорогах госкомпании. Об этом в воскресенье рассказала гендиректор УК «Автодор» Наталья Ермилова.

По ее словам, с 2010 по 2017 год на дорогах компании создано 46 таких многофункциональных зон, передает ТАСС. «И цель до 2020 года — это реализация 80 подобных объектов», — добавила Ермилова.

Из них 21 МФЗ планируется создать на платной трассе М-11 «Москва – Петербург». Представитель «Автодора» уточнила, что такие зоны будут включать торговые центры, парковки, станции техобслуживания, а также детские и спортплощадки.

Добавим, «Автодор» специализируется на создании и развитии автомагистралей в России. Трасса М-11 является дублером дороги М-10, которая связывает Петербург и Москву. Ранее сообщалось, что открытие всех участков трассы могут быть перенесены на 2019 год.