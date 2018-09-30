Египет объявил о выходе на полное самообеспечение газом Отказ от импорта позволит сэкономить $1,5 млрд

Египет объявил об отказе от импорта сжиженного природного газа (СПГ) в связи с выходом на полное самообеспечение этим топливом. Об этом в воскресенье сообщил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла.

Он отметил, что выходу на самообеспечение раньше срока способствовало открытие новых месторождений, передает ТАСС со ссылкой на издание Al Watan. Теперь Египет намерен стать газовым центром региона, добавил Тарик аль-Мулла.

Министр подчеркнул, что отказ от импорта позволит сэкономить бюджету порядка 27 млрд египетских фунтов ($1,5 млрд). Средства планируется направить на экономические реформы.

О том, что Египет планирует отказаться от импорта газа до конца текущего года, сообщалось в июне. Тогда Тарик аль-Мулла говорил, что в 2019 году страна собирается выйти на экспорт газа.