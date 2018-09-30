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30.09.18 / 14:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Илон Маск согласился уйти с поста главы совета директоров Tesla и выплатить штраф в $20 млн

Такой же штраф заплатит Tesla

Фото: novate.ru

Основатель Tesla Илон Маск согласился уйти с поста председателя совета директоров компании и выплатить штраф в размере $20 млн для досудебного урегулирования спора с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Об этом стало известно в воскресенье из материалов на сайте регулятора.

Кроме того, в рамках соглашения, Tesla также должна будет заплатить штраф в $20 млн. Также компания обязуется включить в свой совет двух независимых директоров.

Уточняется, что Маск не сможет занимать должность главы совета директоров в течение трех лет. Вместе с тем он оставляет за собой пост гендиректора компании.

Напомним, комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве. Основанием для этого стало сообщение бизнесмена в Twitter о том, что он планирует сделать Tesla непубличной компанией, выкупив акции по $420 за ценную бумагу. При этом Маск добавил, что «финансирование обеспечено». Через некоторое время основатель Tesla отказался от этих планов.

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