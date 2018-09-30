Синоптики пообещали Ленобласти ливни в начале октября Температура воздуха составит +8…+13 градусов

Днем в понедельник, 1 октября, в Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, а ночью – в отдельных районах ливни. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

При этом будет облачная с прояснениями погода, ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха днем составит +8…+13 градусов.

Во вторник, 2 октября, в Ленобласти сохранится такая же погода. По прогнозу синоптиков, вечером в отельных районах на западе региона пройдут ливни.

Добавим, в воскресенье в Ленинградской области облачно. По данным специалистов, в большинстве районов пройдут дожди, а во второй половине дня на севере региона возможны ливни. Столбик термометра днем поднимется до +7…+12 градусов.