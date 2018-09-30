Все новости

30.09.18 / 10:28 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали Ленобласти ливни в начале октября

Температура воздуха составит +8…+13 градусов

Днем в понедельник, 1 октября, в Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, а ночью – в отдельных районах ливни. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

При этом будет облачная с прояснениями погода, ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха днем составит +8…+13 градусов.

Во вторник, 2 октября, в Ленобласти сохранится такая же погода. По прогнозу синоптиков, вечером в отельных районах на западе региона пройдут ливни.

Добавим, в воскресенье в Ленинградской области облачно. По данным специалистов, в большинстве районов пройдут дожди, а во второй половине дня на севере региона возможны ливни. Столбик термометра днем поднимется до +7…+12 градусов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,161 seconds.