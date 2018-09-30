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30.09.18 / 17:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Мэй предложила ввести дополнительную пошлину на покупку недвижимости иностранцами

Предполагается, что это позволит остановить рост цен на жилье

Коллаж АБН

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что планирует ввести в стране дополнительную пошлину на покупку имущества для иностранцев. Такое заявление она сделала в интервью газете The Sunday Times, которое вышло в воскресенье.

По словам Мэй, такое решение позволит остановить рост цен на жилье в Великобритании. Предполагается, что физлица и компании, которые не платят в стране налоги, при покупке имущества должны будут заплатить пошлину в размере 1-3%.

Вырученные таким образом средства, по плану Терезы Мэй, пойдут на программу по решению проблем бездомных. В какие именно сроки может быть введена такая пошлина, не уточняется.

Как отмечает The Sunday Times, предложения Терезы Мэй должны показать, что у нее есть идеи, выходящие за рамки Brexita, и она хотела бы оставить за собой пост премьер-министра. Следующие парламентские выборы намечены в Великобритании на 2022 год. Напомним, согласно плану британского правительства, страна должна выйти из Евросоюза в марте 2019 года.

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