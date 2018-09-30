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30.09.18 / 16:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На Васильевском острове прошел митинг в защиту парка на Смоленке

Он собрал несколько сотен человек

Фото АБН

На Васильевском острове в Петербурге прошел согласованный митинг в защиту парка и против строительства апарт-отелей в устье реки Смоленки. Мероприятие прошло в воскресенье.

По оценке депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, митинг собрал не менее 500 человек. «На Васильевском совершенно негде пойти погулять, кроме Смоленского кладбища. Но гулять на кладбище это, простите, очевидно совершенный абсурд», — заявил Вишневский, выступая со сцены.

Один из организаторов митинга Нелли Вавилина сообщила, что митинг посетили около 600 человек, пишет «Фонтанка». Издание уточняет, что на акции выступил представитель застройщика, который заявил о готовности сесть за стол переговоров и услышать мнение горожан. По словам Вавилиной, единственное условие – это сохранение парка.

Напомним, в сентябре комиссия по внесению поправок в Генплан Петербурга одобрила создание парка на Смоленке. Речь идет об участках в устье реки в зоне рядом с ЗСД. На двух соседних от этой территории участках планируют построить апарт-отели.

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Реплики

  1. Кирилл 30.09.2018 at 17:21 - Reply

    А в румянцевский парк не судьба погулять? Далеко? Тогда Василеостровский.. почему именно на кладбище?

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