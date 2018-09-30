Петербург начнет октябрь с дождей и ветра до 10 м/с Температура воздуха составит до +13 градусов

В понедельник, 1 октября, днем в отдельных районах Петербурга ожидаются кратковременное дожди и ветер 5-10 м/с. Об этом в воскресенье сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит +11…+13 градусов. В целом в городе будет стоять облачная с прояснениями погода.

Между тем, в Ленинградской области в понедельник также пройдут дожди. Столбик термометра днем поднимется до +8…+13 градусов. По данным синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями и ветрено.