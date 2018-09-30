«Петростат» назвал среднемесячные зарплаты по районам Петербурга Самые высокие зарплаты в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном

«Петростат» собрал данные по среднемесячной зарплате одного работника организаций, за исключением субъектов малого бизнеса, по районам Петербурга за январь-июнь. Данные представлены в бюллетене, стало известно в воскресенье.

По подсчетам «Петростата», наибольшие средние зарплаты в Петроградском районе (89 527 рублей в месяц), Адмиралтейском (87 090 рублей в месяц) и Центральном (76 801 рублей в месяц). Меньше всего работники организаций получают в Кронштадтском, Красносельском и Невском районах. Среднемесячная зарплата там составляет 52 064 рублей, 56 075 рублей и 56 082 рублей соответственно.

Добавим, по словам главы комитета по экономической политике Петербурга Ивана Филиппова, за январь-июнь средняя зарплата в Петербурге выросла почти до 60 тыс. рублей. Год к году показатель больше на 12%. При этом цифра на 40% выше среднего показателя по стране.