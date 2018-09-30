Все новости

30.09.18 / 13:49 Новости / Петербург и Ленобласть

«Петростат» назвал среднемесячные зарплаты по районам Петербурга

Самые высокие зарплаты в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном

«Петростат» собрал данные по среднемесячной зарплате одного работника организаций, за исключением субъектов малого бизнеса, по районам Петербурга за январь-июнь. Данные представлены в бюллетене, стало известно в воскресенье.

По подсчетам «Петростата», наибольшие средние зарплаты в Петроградском районе (89 527 рублей в месяц), Адмиралтейском (87 090 рублей в месяц) и Центральном (76 801 рублей в месяц). Меньше всего работники организаций получают в Кронштадтском, Красносельском и Невском районах. Среднемесячная зарплата там составляет 52 064 рублей, 56 075 рублей и 56 082 рублей соответственно.

Добавим, по словам главы комитета по экономической политике Петербурга Ивана Филиппова, за январь-июнь средняя зарплата в Петербурге выросла почти до 60 тыс. рублей. Год к году показатель больше на 12%. При этом цифра на 40% выше среднего показателя по стране.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.