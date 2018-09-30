Спорткомплекс «Петровский» требует с ФК «Тосно» почти 13 млн рублей Дело рассмотрят 22 ноября

ОАО «Спортивный комплекс «Петровский» подало в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск к футбольному клубу «Тосно». Сумма исковых требований составляет порядка 12,9 млн рублей, стало известно в воскресенье.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, заявление было подано 10 сентября, а 17 сентября суд принял дело к производству. Заседание назначено на 22 ноября.

Ранее ФК «Тосно» подал в суд иск о собственном банкротстве. Арбитраж рассмотрит заявление в октябре. Добавим, из-за финансовых сложностей в начале лета девелопер Fort Group решил закрыть клуб. В 2018 году «Тосно» выиграл Кубок России, но вылетел из премьер-лиги.