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30.09.18 / 17:10 Новости / Петербург и Ленобласть

Очевидцы сообщили о прорыве трубы с горячей водой недалеко от станции «Приморская»

Авария произошла на Одоевского

Фото: obozrevatel.ua

На улице Одоевского, 24к2 недалеко от станции метро «Приморская» на Васильевском острове прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом в воскресенье сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

По словам очевидцев, фонтан бьет «метров десять» в высоту. «Скорее всего, часть Васильевского останется без кипятка», — прокомментирована запись.

Добавим, ранее на этой неделе трубу с горячей водой прорвало на Измайловском проспекте, 20. В результате погибли два молодых человека, которые находились в антикафе. Заведение размещалось в подвальном помещении здания. ГСУ СК Петербурга возбудило уголовное дело.

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