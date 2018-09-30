Очевидцы сообщили о прорыве трубы с горячей водой недалеко от станции «Приморская» Авария произошла на Одоевского

На улице Одоевского, 24к2 недалеко от станции метро «Приморская» на Васильевском острове прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом в воскресенье сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

По словам очевидцев, фонтан бьет «метров десять» в высоту. «Скорее всего, часть Васильевского останется без кипятка», — прокомментирована запись.

Добавим, ранее на этой неделе трубу с горячей водой прорвало на Измайловском проспекте, 20. В результате погибли два молодых человека, которые находились в антикафе. Заведение размещалось в подвальном помещении здания. ГСУ СК Петербурга возбудило уголовное дело.