Собчак: Шнуров был бы прекрасным руководителем комитета по культуре Петербурга

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров мог бы стать «прекрасным» руководителем комитета по культуре Петербурга. Об этом накануне сообщила политик Ксения Собчак в эфире телеканала НТВ.
Ведущий программы представил шуточные фотографии, которые могла бы выкладывать Собчак в Instagram, если бы стала губернатором Петербурга. На одном из таких снимков она была изображена со Шнуровым – «главой комитета по культуре».
«Он был бы прекрасным человеком, который возглавил этот комитет. Я реально так считаю. Он умнейший, интеллигентнейший человек», — прокомментировала Собчак.
Ранее Ксения Собчак допустила свое участие в выборах губернатора Петербурга. Она уточнила, что решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого шага. Собчак отметила, что в Северной столице необходимо представить единого оппозиционного кандидата.
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