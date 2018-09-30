Собчак: Шнуров был бы прекрасным руководителем комитета по культуре Петербурга «Он умнейший, интеллигентнейший человек»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров мог бы стать «прекрасным» руководителем комитета по культуре Петербурга. Об этом накануне сообщила политик Ксения Собчак в эфире телеканала НТВ.

Ведущий программы представил шуточные фотографии, которые могла бы выкладывать Собчак в Instagram, если бы стала губернатором Петербурга. На одном из таких снимков она была изображена со Шнуровым – «главой комитета по культуре».

«Он был бы прекрасным человеком, который возглавил этот комитет. Я реально так считаю. Он умнейший, интеллигентнейший человек», — прокомментировала Собчак.

Ранее Ксения Собчак допустила свое участие в выборах губернатора Петербурга. Она уточнила, что решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого шага. Собчак отметила, что в Северной столице необходимо представить единого оппозиционного кандидата.