Губернатор Подмосковья пообещал достроить дома Urban Group за три года Первые дома сдадут уже в конце 2018 года

Все недостроенные объекты обанкротившегося девелопера Urban Group в Московской области планируется сдать в течение трех лет. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «России-1».

«Ясно, что будет задержка, смещение сроков, но все дома будут достроены», — сказал Воробьев. По его словам, в конце текущего года будут достроены первые дома, а в 2019-2021 годах проект планируется завершить. Глава Подмосковья отметил, что власти сопровождают «дорожную карту» строительства и активно информируют дольщиков.

Напомним, Urban Group была одним из крупнейших девелоперов в Московской области. Весной компания приостановила продажи в своих ЖК из-за финансовых сложностей. Летом арбитраж объявил банкротами пять застройщиков группы. После этого была создана «дорожная карта» по достройке объектов Urban Group.