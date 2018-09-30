Усманов допустил возвращение «Мегафона» на зарубежную фондовую площадку И объяснил делистинг с Лондонской биржи

После изменения ситуации на рынке в будущем «Мегафон» может вернуться на зарубежную фондовую площадку. Об этом заявил глава холдинга USM (основной акционер мобильного оператора) Алишер Усманов в эфире телеканала «Россия-1», интервью с бизнесменом вышло в воскресенье.

Однако в условиях, когда в России работают уже не три, а четыре мобильных оператора, «Мегафон» открыто рассказал о своих будущих тратах на развитие цифровой экономики, передает слова Усманова РБК. «Мы не можем обеспечивать инвесторов дивидендами, поэтому предложили выкупить у них акции», — объяснил бизнесмен причину делистинга с Лондонской биржи.

Напомним, «Мегафон» подал заявку на делистинг с Лондонской биржи в начале сентября. Совет директоров компании принял соответствующее решение в июле. Завершить процедуру планируется к 5 октября.