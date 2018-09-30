В Петербурге назвали лауреатов первого тура «Учителя года -2018» В следующий тур вышли 15 человек

В Петербурге объявили имена лауреатов конкурса «Учитель года России — 2018». Церемония прошла в концертном зале «Карнавал» Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, сообщили в воскресенье в городском комитете по образованию.

Во второй очный тур прошли 15 человек. Им предстоит пройти испытания «Мастер-класс», «Образовательный проект» и «Педагогический совет». С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, после второго тура выберут пять призеров, которые должны будут пройти «Разговор с министром». Победитель и получит звание «Учитель года». Отметим, заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» проходит в Петербурге с 24 сентября по 3 октября. За это звание борются 85 педагогов со всей России.