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30.09.18 / 12:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге назвали лауреатов первого тура «Учителя года -2018»

В следующий тур вышли 15 человек

В Петербурге объявили имена лауреатов конкурса «Учитель года России — 2018». Церемония прошла в концертном зале «Карнавал» Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, сообщили в воскресенье в городском комитете по образованию.

Во второй очный тур прошли 15 человек. Им предстоит пройти испытания «Мастер-класс», «Образовательный проект» и «Педагогический совет». С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, после второго тура выберут пять призеров, которые должны будут пройти «Разговор с министром». Победитель и получит звание «Учитель года». Отметим, заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» проходит в Петербурге с 24 сентября по 3 октября. За это звание борются 85 педагогов со всей России.

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