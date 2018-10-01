Акции Tesla выросли в ходе предварительных торгов На 18%

Акции Tesla в ходе предварительных торгов выросли на 18%. Об этом в понедельник пишет Bloomberg.

Акции поднимались до отметки $313 за одну бумагу. В результате Tesla отыграла пятничное падение. Росту котировок способствовало досудебное соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и главой компании Илоном Маском.

Напомним, комиссия на прошлой неделе предупредила, что завела против Маска дело о предоставлении ложных ведений инвесторам Tesla. Причиной стало высказывание Маска о возможном выкупе акций Tesla в случае, если они поднимутся в ходе торгов до $420 за бумагу. В результате Маск пошел на досудебное соглашение, согласно которому он сохранит должность гендиректора Tesla, но покинет пост председателя совета директоров компании, а также заплатит штраф в $20 млн.