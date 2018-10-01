Все новости

01.10.18 / 17:50 Новости / Россия и мир

Акции Tesla выросли в ходе предварительных торгов

На 18%

Фото: novate.ru

Акции Tesla в ходе предварительных торгов выросли на 18%. Об этом в понедельник пишет Bloomberg.

Акции поднимались до отметки $313 за одну бумагу. В результате Tesla отыграла пятничное падение. Росту котировок способствовало досудебное соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и главой компании Илоном Маском.

Напомним, комиссия на прошлой неделе предупредила, что завела против Маска дело о предоставлении ложных ведений инвесторам Tesla. Причиной стало высказывание Маска о возможном выкупе акций Tesla в случае, если они поднимутся в ходе торгов до $420 за бумагу. В результате Маск пошел на досудебное соглашение, согласно которому он сохранит должность гендиректора Tesla, но покинет пост председателя совета директоров компании, а также заплатит штраф в $20 млн.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.