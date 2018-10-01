Все новости

01.10.18 / 21:32 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ повысит до 200% коэффициент риска по ипотеке с низким взносом

С 1 января 2019 года

недвижимость спб

Фото АБН

Центробанк России повысит до 200% коэффициент по ипотеке с низким взносом. Об этом в ЦБ сообщили в понедельник.

Новые коэффициенты риска будут применять с 1 января следующего года. В ЦБ заявили, что это поможет обеспечить устойчивое развитие ипотечного сегмента.

Отметим, ранее к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом применяли коэффициент до 150%. С 1 января 2018 года в России действовали коэффициент 150% для кредитов с первоначальным взносом 10–20% и коэффициент 200% для кредитов с первоначальным взносом менее 10%.Также ЦБ повышает с начала следующего года коэффициенты риска по потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Для ссуд с полной стоимостью кредита в 25-30% коэффициент тоже повысили до 200%.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.