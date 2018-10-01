ЦБ повысит до 200% коэффициент риска по ипотеке с низким взносом С 1 января 2019 года

Центробанк России повысит до 200% коэффициент по ипотеке с низким взносом. Об этом в ЦБ сообщили в понедельник.

Новые коэффициенты риска будут применять с 1 января следующего года. В ЦБ заявили, что это поможет обеспечить устойчивое развитие ипотечного сегмента.

Отметим, ранее к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом применяли коэффициент до 150%. С 1 января 2018 года в России действовали коэффициент 150% для кредитов с первоначальным взносом 10–20% и коэффициент 200% для кредитов с первоначальным взносом менее 10%.Также ЦБ повышает с начала следующего года коэффициенты риска по потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Для ссуд с полной стоимостью кредита в 25-30% коэффициент тоже повысили до 200%.