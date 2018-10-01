Компания заплатит 350 тыс. рублей штрафа за кондиционеры на фасаде дома композитора Рубинштейна КГИОП требовал на миллион больше

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал ООО «Клен» заплатить штраф в размере порядка 350 тыс. рублей за самовольно установленные вывески и кондиционеры на фасаде дома 9 по Загородному проспекту, где жил композитор Антон Рубинштейн. Об этом в понедельник рассказали в КГИОП.

В комитете пояснили, что в своем иске требовали от компании 1,35 млн рублей. Суд снизил размер штрафа, поскольку «Клен» еще до решения суда демонтировал с лицевого фасада здания кондиционеры, а также настенную и консольную вывески.

Кроме того, в течение полугода со дня вступления решения суда в законную силу компания должна будет привести дверное и оконные заполнения в соответствие с предметом охраны объекта. В частности, суд обязал ее демонтировать роллеты и рекламную пленку.

Добавим, дом 9А по Загородному проспекту является объектом культурного наследия федерального значения. Как уточнили в КГИОП, речь идет о памятнике «Дом, где в 1887-1891 гг. жил композитор Рубинштейн А. Г. Здесь в 1905-1906 гг. проходили заседания ЦК РСДРП».

Ранее суд обязал подразделение Минобороны РФ отремонтировать здания Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице в Петербурге. Кроме того, суд назначал 400 тыс. рублей штрафа.