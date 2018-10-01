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01.10.18 / 18:19 Новости / Россия и мир / Экономика

В Крыму запустили первые два энергоблока новых электростанций

Запуск первой очереди планировался на май текущего года

Фото АБН

В Крыму запустили первые два энергоблока новых электростанций в Симферополе и Севастополе. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Первый энергоблок станции «Таврическая» в Симферополе работает на полную мощность. Энергоблок станции «Балаклавская» также запущен, запас мощности на полуострове равен 500 МВт. В течение месяца власти собираются запустить электростанции окончательно, передает «Интерфакс».

Напомним, мощность каждой из станций составляет по 470 Мвт. Их строительством занимается ООО «ВО Технопромэкспорт». Вторую очередь теплоэлектростанций ранее собирались ввести осенью. Запуск первой очереди планировался на май текущего года.

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