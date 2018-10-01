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01.10.18 / 15:32 Новости / Россия и мир

Фонды «Роснано», АФК «Система» и РВК вложили $8 млн в сервис облачного видеонаблюдения Ivideon

Деньги потратят на увеличение штата, а также продвижение проектов и маркетинг в зарубежных странах

Фонд прямых инвестиций Rusnano Sistema Sicar, созданный АФК «Система» и «Роснано», а также индустриальный фонд Skolkovo Ventures (инвестором является Российская венчурная компания) вложили $8 млн в сервис облачного видеонаблюдения Ivideon. Об этом в понедельник пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Ivideon Андрея Юдникова.

Эта сделка является первой для Skolkovo Ventures. Как сообщает газета со ссылкой источник, 70% инвестиций пришлось на Rusnano Sistema Sicar, еще 30% — на Skolkovo Ventures. Деньги потратят на увеличение штата, а также продвижение проектов и маркетинг в зарубежных странах.

Отметим, Ivideon создан в 2010 году бывшим руководителем отдела продаж банка «Держава» Андреем Юдниковым, а также разработчиком систем видеонаблюдения Владимиром Еремеевым. Благодаря облачному видеонаблюдению клиенты могут получать доступ к видео с камер в режиме реального времени, а также к архиву. Кроме того, сервис сам анализирует видеопоток и сообщает клиентам об отклонениях. Среди основных клиентов компании – сетевые заказчики и малый и средний бизнес.

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